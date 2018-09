Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

MT: Anne Berner halusi avata postinjakelun kilpailulle – sai keskustan eduskuntaryhmältä nenilleen

Marylandin joukkoampumisesta epäillyn 26-vuotiaan naisen henkilöllisyys julki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Outo fossiililöydös paljastui maailman ensimmäiseksi tiedetyksi eläimeksi

Australian mansikkakriisi laajeni: myös mangosta löytyi neula

CNN: Intiassa raiskattu 7-vuotias tyttö toipumassa

Rap-moguli Suge Knight saamassa 28 vuoden vankeustuomion

Indiana Jonesin legendaarisesta hatusta maksettiin huutokaupassa jättisumma