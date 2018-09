Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Yhdysvallat on valmis aloittamaan uudelleen neuvottelut ydinaseriisunnasta Pohjois-Korean kanssa

Syyrian presidentti syyttää Israelia venäläiskoneen putoamisesta

Kavanaugh'ta seksuaalisesta ahdistelusta syyttävän naisen kuulemisesta puhkesi riita republikaanien ja demokraattien välille