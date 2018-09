Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Florence-hurrikaanin tuulet ja sateet piiskaavat jo USA:n itärannikkoa

Bostonin lähellä kymmeniä epäiltyjä kaasuräjähdyksiä – tulipaloja ympäri kaupunkia

Kynttilätehdas palaa Salossa – alueella liikkumista kehotetaan välttämään myrkkysavun takia

Media: Kaksi epäiltyä venäläisagenttia yritti vakoilla Salisburyn myrkky-iskua tutkinutta sveitsiläislaboratoriota

Kehä I:llä erikoinen onnettomuus – betoniporsasta nostamassa ollut rekkanosturi kaatui, kuski loukkaantui

NYT: Osa lapsistaan erotetuista siirtolaisvanhemmista pääsee uudelleen turvapaikkahaastatteluun

Kaliforniassa 5 ihmistä surmannut mies oli eronnut hiljattain

Will & Grace -sarjasta tuttu Eric McCormack sai oman tähden Hollywoodiin