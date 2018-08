Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Syöpään kuoleva saa Roundupin valmistajalta satojen miljoonien korvaukset

AFP: Vaarallinen Länsi-Niilin virus leviää Etelä-Euroopassa

WP: Trumpin entiselle kohuavustajalle tarjottiin potkujen jälkeen isoa vaitiolokorvausta

YK:n turvallisuusneuvosto haluaa Jemenissä lapsiin kohdistuneesta iskusta tutkinnan

Romaniassa laajoja mielenosoituksia hallitusta vastaan

Miestä puukotettiin ylävartaloon Oulaisissa – poliisi tutkii tapon yrityksenä

Fitch nosti Kreikan luottoluokitusta

Entiseltä baseball-tähdeltä löydettiin 20 kiloa kokaiinia – elinkautinen uhkaa