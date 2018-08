Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Istuva presidentti julistettiin Zimbabwen vaalien voittajaksi – oppositio: vaalituloksia vääristelty

Guardian: Epäilty venäläisvakooja työskenteli yli 10 vuoden ajan USA:n suurlähetystössä Moskovassa

Trump viittasi taas kintaalla tiedusteluviranomaisten Venäjä-arvioille

Raju ulosajo Ylivieskassa – nuori mies kuoli tapahtumapaikalle

Omakotitalo paloi purkukuntoon Espoossa

CNN: Lähes 30 ihmistä on kuollut helteiden takia Etelä-Koreassa

Rattiraivo yltyi äärimmilleen Kanadassa – saksalaisturistia ammuttiin päähän

TMZ: Yliannostuksen ottanut Demi Lovato suostuu lähtemään päihdekuntoutukseen