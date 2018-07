Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Suomi tuijotti täydellistä ja harvinaisen pitkää kuunpimennystä

Auto putosi sillalta valtatie 7:llä – yksi loukkaantui vakavasti

Facebook haastettiin oikeuteen Yhdysvalloissa

Guardian: Kaliforniassa tuli tekee tuhojaan – maastopaloissa kuollut jo ainakin kolme

Hailuodon keskustassa tuhoutui täysin palossa hirsirunkoinen rakennus

CNN: Siirtolaisia kuljettava alus odottanut satamaan pääsyä Välimerellä yli kaksi viikkoa

Koira tappoi ihmisen Ruotsissa

Edesmennyt Carrie Fisher nähdään tulevassa Star Wars -elokuvassa