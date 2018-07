Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Thaimaan luolapelastusoperaation määrä jatkua tänään

Britanniassa Novitshok-hermomyrkylle altistunut nainen on kuollut

Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Davis eroaa

Uudet alokkaat aloittavat palveluksensa tänään