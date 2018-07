Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

BBC: Ranskalaistutkijoiden mukaan vuonna 2016 mereen syöksyneen egyptiläiskoneen ohjaamossa syttyi tulipalo

Ranskassa mustaihoisen nuoren miehen ampunutta poliisia vastaan nostettiin syyte taposta

Kanadassa yli 50 ihmistä kuollut helteen takia

Britannian hallitus sopuun maan brexit-linjauksista