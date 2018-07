Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Yli 60 ihmisen pelätään hukkuneen Välimerellä

Thaimaassa luolassa oleville pojille toimitetaan ruokaa kuukausien tarpeisiin

Valkoinen talo: USA ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään

Pompeo matkustaa uudestaan Pohjois-Koreaan