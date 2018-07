Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Taksilaki astui yöllä voimaan

Nicaraguan väkivaltaisuuksien kuolonuhriluku nousi jälleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittaja murhattiin Meksikossa presidentinvaalien alla

Helsingborgissa neljä miestä viety sairaalaan ampumavälikohtauksen jälkeen

USA:n maahanmuuttovirastoa vaaditaan uudistettavaksi – ajatus saa tukea konkaridemokraateilta

Nobel-palkinnon saaja Arvid Carlsson on kuollut