Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Turkin vaalilautakunta: Erdogan on voittanut presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella

Italian Salvini käski hyväntekeväisyysjärjestöjä lopettamaan siirtolaisten pelastamisen Libyan rannikolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nigerialaiskylistä löydettiin surmattuna yli 80 ihmistä

Meksikossa otettiin kiinni kylän kaikki poliisit sisäisen tutkinnan ajaksi

Helsingin lähijunaliikenne menee tänään poikkeustilaan ratatöiden takia