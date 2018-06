Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Juuri nyt

Venäjä pommittanut kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon

Saudi-Arabiassa naiset pääsevät nyt ajamaan autoa

Joukko EU-maita yrittää ratkoa siirtolaiskysymyksiä Brysselissä

Juhannuksen paluuliikenne vilkkaimmillaan iltapäivällä