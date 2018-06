Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Juhannuspäivän aamuna noin 7000 kotitaloutta on ilman sähköä

Belgiasta Japaniin matkannut lentokone teki ylimääräisen laskun Helsinki-Vantaalle - syynä säröt tuulilasissa

Montreal nappasi Jesperi Kotkaniemen kolmosvarauksella

Yhdysvallat ja Etelä-Korea peruvat jälleen sotaharjoituksia toistensa kanssa