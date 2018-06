Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Ruotsissa Malmön ampumisessa kuollut ainakin kaksi ihmistä

Trump haluaa iskeä Kiinaa uusilla tullimaksuilla

USA ja Etelä-Korea lykkäävät elokuulle suunniteltua sotaharjoitustaan

Kuopiossa parikymppinen mies hyppäsi veteen 10 metristä - painui pinnan alle 20 minuutiksi