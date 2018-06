Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

KCNA: Pohjois-Korean ja USA:n historiallisessa tapaamisessa keskustellaan kestävästä rauhasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukrainan rauhanneuvottelut käynnistyvät uudelleen Berliinissä

Merkel: Trumpin päätös vetää USA pois G7-lausunnon takaa "vakavoittava ja masentava"