Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Trump moittii Trudeauta epärehelliseksi ja heikoksi - USA ei hyväksykään G7-lausuntoa

Trudeaun toimisto: Pääministeri ei sanonut lehdistötilaisuudessa mitään, mitä hän ei olisi sanonut jo aiemmin Trumpille

Nicaraguan levottomuuksissa kuollut jo lähes 140 ihmistä

Erdogan kritisoi Itävallan imaameja ja moskeijoita koskevaa päätöstä

Venezuelassa todettu ensimmäinen poliotartunta vuosikymmeniin