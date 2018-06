Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Trumpin mukaan Kanadan ja USA:n välisissä kauppaneuvotteluissa tapahtunut edistystä

YK:n yleiskokous hätäistuntoon ensi viikolla

Uutissuomalainen: Liikenneviraston betonitutkimus viivästyi pahasti näytteenottovirheiden vuoksi

Kaksi loukkaantui vakavasti ulosajossa Myrskylässä