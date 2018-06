Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

McCainin sairaudesta vitsaillut avustaja lähtee Valkoisesta talosta

Ainakin 120 kuollut Nicaraguan levottomuuksissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

USA puolustaa Saksan-suurlähettilästään, jonka eroa useat saksalaispoliitikot vaativat

Poliisi tehovalvoo rattijuoppoja