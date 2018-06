Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Trump perui jalkapallosankareiden kutsun Valkoiseen taloon

Putin uuden virkakauden ensimmäisellä EU-vierailulla Wienissä

Myös Meksiko valittaa WTO:hon Yhdysvaltojen tullimaksuista

Noin 9000 kotia vailla sähköä eri puolilla Suomea