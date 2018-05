Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Etelä-Korea Trumpin ja Kimin mahdollisesta tapaamisesta: Seuraamme tilannetta

Ovensuukysely: Irlantilaiset äänestivät aborttilainsäädännön höllentämisen puolesta

Texasin kouluampumisen uhreja haudattiin - selvinneet vaativat tiukennuksia aselakeihin

Arviolta 1 500 ihmistä pelastettu Välimereltä kahden päivän aikana

Sairaalassa murtumien takia hoidetuilla muita korkeampi riski kuolla ennenaikaisesti