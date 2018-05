Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

CNN: Trumpin hallinto harkitsee tekevänsä Texasin epäillystä kouluampujasta varoittavan esimerkin

Texasin epäillyssä kouluampujassa ei näkynyt ulkoisia varoitusmerkkejä

Kuuban lentoturmassa yli sata uhria

11 kuollut rajussa vankilamellakassa Venezuelassa

Saudi-Arabia otti kiinni naisasia-aktivisteja – naisten ajokielto päättymässä pian

Shiialaisen uskonoppineen liittouma vei voiton Irakin parlamenttivaaleissa

Trump ja YK:n pääsihteeri keskustelivat Koreasta

Saksalaisministeri haluaa karkottaa Osama bin Ladenin henkivartijana toimineen miehen