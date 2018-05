Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Lähteet: Kiina tarjoaa USA:lle jopa 200 miljardin dollarin vuosittaista kauppasopimusta

Havaijilla Kilauea-tulivuori puskenut ilmaan tuhkaa ja savua tuhansiin metreihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lännen Media: Puolustusministeri Niinistö haluaa naiset pois armeijasta määräajaksi