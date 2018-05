Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Trump osallistuu Jerusalemin-lähetystön avajaisiin videon välityksellä

WHO suunnittelee lähettävänsä kokeellisia rokotteita ebolan riivaamaan Kongoon

Nasa lähettää minihelikopterin Marsiin

Tänään vietetään suomalaisuuden päivää