Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Melania Trump julkisti ohjelmansa: Tahtoo kitkeä nettikiusaamista

Valtaosa puolustusvaliokunnasta poistaisi Jehovan todistajien vapautuksen asepalveluksesta

Lännen Media: Uudelle valtakunnansovittelijalle pohditaan karenssisopimusta

Saksassa ainakin kaksi ihmistä kuollut junien törmäyksessä