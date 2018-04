Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Ranska hyväksyi kiistellyn maahanmuuttolain

CNN: Tennesseen epäilty ampuja pidätettiin kesällä lähellä Valkoista taloa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Korea keskeytti propagandalähetyksensä Pohjois-Korean rajalla

Nicaraguan presidentti perui väkivaltaan johtaneen eläkeuudistuksen

Pekka Rinne nollasi Coloradon – Mikko Rantasen superkausi päättyi