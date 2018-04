Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Kymmeniä ruumiita löytynyt joukkohaudasta Syyrian Raqqassa

Uudessakaupungissa rautavalimolla tulipalo

Armenian mielenosoitusten johtaja: Tapaan pääministerin ja keskustelemme hänen eronsa ehdoista

Saudi-Arabian turvallisuusjoukot ampuivat alas dronen lähellä kuninkaallista palatsia

AP: Maailman vanhin ihminen kuoli 117-vuotiaana

Austin Powers -elokuvista tuttu Verne Troyer on kuollut

Barcelona murskaavan ylivoimainen Espanjan cupin loppuottelussa