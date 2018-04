Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Juuri nyt

New Yorkin entinen pormestari liittyy Trumpin lakitiimiin

Turvapaikanhakijoiden määrä laski lähes puoleen Euroopan unionissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen EU-maa saattaa siirtää lähetystönsä Jerusalemiin