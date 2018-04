Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Japani on valmis keskustelemaan kauppasopimuksista Yhdysvaltojen kanssa

Yli 60 vuotta sitten päättynyt Korean sota saatetaan nyt myös virallisesti päättää

Syyskuun 11. päivän iskujen suunnittelun avustamisesta syytetty pidätettiin Syyriassa

Rakennusalan lakko alkaa tänään