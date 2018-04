Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

USA:lta, Ranskalta ja Britannialta yhteinen päätöslauselmaluonnos Syyriassa tehdyistä kaasuiskuista

Yksi rauhanturvaaja kuoli ja noin 20 haavoittui iskussa Malissa

Myanmar kertoo kotiuttaneensa ensimmäisen rohingya-perheen

Liperissä hukkui 48-vuotias moottorikelkkailija