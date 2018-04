Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Zuckerbergin anteeksipyynnöt eivät vakuuttaneet amerikkalaissenaattoreita

Venäjä käytti veto-oikeuttaan Syyria-äänestyksessä – myös Venäjän oma ehdotus kaatui

Ruotsalaismedia: Uppsalan keskustassa räjähti, ainakin yksi loukkaantui

Liverpool ja AS Roma ovat varmistaneet välieräpaikat jalkapallon Mestarien liigassa

Turun joukkopuukotuksen oikeudenkäynnissä kuullaan uhreja