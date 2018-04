Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Animeohjaaja Isao Takahata on kuollut

Trump kaavailee kiinalaistuotteille lisätulleja

Trump haluaa lähettää USA:n Meksikon-rajalle tuhansia sotilaita

Trafi: Matkustajien häiriökäytös lentoliikenteessä on lisääntynyt kaikkialla