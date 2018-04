Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Neljä loukkaantui ampumisessa YouTuben pääkonttorilla – epäilty ampuja kuoli

Kiina uhkaa amerikkalaistuotteisiin kohdistuvilla vastatoimilla

HS: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti arvostelee ulkomaalaislain muutoksia

Kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin kuolemasta 50 vuotta

Colin Farrell hakeutui päihdehoitoon