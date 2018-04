Yön uutiset

Yön uutiset: lue mitä tapahtui, kun nukuit

Kiinalainen avaruusasema saapui Maan ilmakehään

Järjestö: Isis surmasi useita hallituksen puolesta taistelevia Syyriassa

Ajokeli muuttuu aamusta alkaen erittäin huonoksi idässä ja etelässä