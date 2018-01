Yön uutiset

Yön uutiset: Katso mitä tapahtui kun nukuit

Niinistö ”järkyttävän ylivoimainen”, ”murskasi kilpailijansa” – näin kansainvälinen media reagoi Suomen vaalitulokseen

Venäjän oppositiojohtaja Navalnyi vapautettu

WP: Arkaluonteista tietoa USA:n armeijan liikkeistä paljastui maailmalle – syypää aktiivisuusrannekkeet

Donald Trump sanoo olevansa ”tasapainoinen nero”

Tähdet kantoivat valkoisia ruusuja Grammy-gaalassa

Pekka Rinne nollasi supertähden tähdistötapahtumassa