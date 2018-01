Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui, kun nukuit

USA:n senaatti äänestänee varhain maanantaiaamuna - ehdotus avaisi hallinnon rahahanat helmikuun alkupuolelle asti

Tuhannet ottivat osaa naisten marsseille Yhdysvalloissa

Kabulin hotellihyökkääjistä kaksi on kuollut

Kymmenen ihmisen sanotaan kuolleen Turkin iskuissa Pohjois-Syyriaan

Markkasen Bulls kukisti Atlanta Hawksin