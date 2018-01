Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Väärää nappia painettiin – koko Havaiji oli kauhuissaan 38 minuutin ajan

Ranskalaisen meijerijätin salmonellaskandaali koskettaa 83 maata

Lehti: 35-vuotias suomalaismies kateissa Madeiralla

Kahdeksan kuollut ja kymmeniä loukkaantunut tulipalon ja pakokauhun seurauksena Portugalissa

Tietovuotaja Manning pyrkii Yhdysvaltain senaattiin

Mayon-tulivuoren purkauksen mahdollisuus kasvanut Filippiineillä – evakuointeja on jo tehty