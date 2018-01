Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Yli 50 Afrikan maata vaatii Trumpilta anteeksipyyntöä

Lääkäri: Donald Trumpin, 71, terveystarkastus sujui poikkeuksellisen hyvin – ”Terveydentila erinomainen”

YK:n raporttiluonnos: Ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen voi karata tavoittamattomiin

Bali julisti jätehätätilan roskaisille rannoilleen

Washington Post: CIA uskoo Venäjän armeijan hakkerien olleen Petja-verkkohyökkäyksen takana

Ku Klux Klan -surmista tuomittu Edgar Ray Killen kuoli 92-vuotiaana