Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Trump vältteli suoraan vastaamasta, suostuisiko hän Venäjä-tutkijoiden haastateltavaksi

Pakistanissa osoitettiin mieltä raiskatun ja murhatun tytön takia, kaksi protestoijaa kuoli

Ylivieskassa 3-vuotias lapsi harhaili yksin pakkasessa