Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Panttivankina ollut mies pidätettiin

Bussi syöksyi alas jyrkänteeltä Perussa - 48 ihmistä kuoli

Trump Pohjois-Korean Kimin ydinnapista: Minulla on isompi ja se toimii!