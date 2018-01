Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

Carmen-myrsky pieksee Ranskaa

Isis on menettänyt lähes kaikki alueensa





EU vaatii oikeutta rauhanomaiseen mielenosoittamiseen ja ilmaisunvapauteen Iranissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Voimakkaan tuulen uskotaan vaikuttaneen Costa Rican lentokoneturmaan

Ainakin yhdeksän kuoli vankilamellakassa Brasiliassa