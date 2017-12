Yön uutiset

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui kun nukuit

NYT: Trumpin vaalikampanja-avustajan lörpöttely saattoi käynnistää Venäjä-tutkinnan

Sipilä iloitsee työttömyyden laskusta uudenvuodentervehdyksessään

Tuhannet edelleen ilman sähköä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

Kaksi vartijaa ammuttu kasinohotellissa Las Vegasissa

Viranomaiset rajoittaneet internetin käyttöä Iranissa mielenosoituksien myötä

Opioidikriisi laski USA:n eliniän odotetta jo toista vuotta peräkkäin

Pikkuleijonien maalihanat auki Slovakia-voitossa