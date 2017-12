Yön uutiset

Yön uutiset: Lue, mitä tapahtui, kun nukuit

Aasiassa muistetaan tapaninpäivänä iskeneen tsunamin uhreja

Tembin-taifuuni heikkeni lähestyessään Vietnamia

Entinen jalkapallotähti ja varapresidentti kisaavat Liberian presidentin paikasta

Tuhannet perulaiset protestoivat ex-presidentin armahdusta