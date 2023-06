Wilma Murto ja suomalainen keihäskarju tyrmäävät yleisurheilun kohusuunnitelman – ”Mikä idea! Minkä tähden?”

Suomen tähdet eivät lämpene yleisurheilulegendan ideoille.

Kuortane

Seivästähti Wilma Murto ja keihäskarju Toni Kuusela tyrmäävät yleisurheilukesän kohutuimman idean. Juoksijalegenda Michael Johnson ehdotti taannoin sosiaalisessa mediassa jättimäistä mullistusta tapaan, jolla yleisurheilukilpailut pitäisi järjestää.

Johnson, 55, jättäisi arvokisat koskematta, mutta räjäyttäisi ammattilaiskiertueen kisat. Ex-sprintteri esitti, että jatkossa yleisurheilussa pitäisi olla kaudessa noin 10 kansainvälistä huippukisaa, joista neljä olisi arvokkaita ”majoreita”, siis tenniksestä ja golfista tuttuja suurspektaakkeleja.

Johnsonin visiossa keskiössä ovat radalla suoritettavat juoksulajit, koska ne voidaan televisioida keskeytyksettä. Hän ottaisi kisoihin mukaan kenttälajeja, siis vaikkapa seiväshyppyä ja keihäänheittoa, jos ne voitaisiin vetää läpi 15 minuutissa.

Kuusela tulistuu yhdysvaltalaisen puheista.

– Mikä idea!? Minkä tähden? Yleisurheilukisat ovat hienoja tapahtumia. Varmasti yleisö nautti Kuortaneen kisoissa lauantaina, kun oli pitkä keihäskisa, Kuusela lataa.

– Michael Johnson voi itse mennä keihäspaikalle vetämään vartissa suorituksen läpi. Katsotaan sitten, miltä tuntuu.

Ideaa on kritisoinut tuoreeltaan myös esimerkiksi seiväshypyn ME-mies Armand Duplantis.

Murto on Duplantiksen linjoilla.

– Jos fanit jaksavat katsoa kaksi tuntia fudista, kiinnostuneet jaksavat katsoa myös seiväshyppyä. Ymmärrän, että televisiointi on iso ongelma, koska on vaikeaa näyttää draamankaarta ruudussa. Draamankaari on kuitenkin olemassa, Murto sanoo.

SE-naisen mielestä seipään hienoudet karsiutuisivat pois, jos kisa vedettäisiin vartissa purkkiin.

– Johnson taisi täräyttää perinteisen Twitter-provokaation. En tiedä, onko hän kaikkien kantojensa kanssa niin tosissaan, Murto kommentoi.

Murto, 25, sanoo pitävänsä juoksulajeista, mutta valitsevansa silti mieluummin kenttälajit. Leipälajinsa ja keihäänheiton lisäksi hän kertoo seuraavansa muun muassa korkeushyppyä.