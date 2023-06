Seiväshyppääjä Alysha Newman tienaa jakamalla intiimejä kuvia itsestään – poseerasi nyt näyttävästi rantavedessä Suomessa

Alysha Newman tienaa elantoaan seiväshypyn ohella Onlyfansissa. Nyt hän julkaisi kuvia, joissa poseeraa rantavedessä Kuortaneella.

Kanadalainen seiväshyppääjä Alysha Newman, 28, tienaa urheilun ohessa rahaa Onlyfansissa. Hän jakaa palvelussa itsestään vähäpukeisia kuvia ja lisämaksua vastaan alastonkuvia sekä esimerkiksi treenivideoita.

Tällä viikolla Newman on viettänyt aikaa Suomessa, sillä hän kisasi tiistaina Paavo Nurmen kisoissa Turussa ja lauantaina ohjelmassa on toinen perinteinen kesätapahtuma Kuortane Games.

Kisojen välissä Newman on ehtinyt ottaa myös rennommin. Hän julkaisi Instagramissa kahden kuvan sarjan, jossa on pulahtanut uima-asussaan järveen. Hän poseeraa kameralle rantavedessä.

– Matkustelu saa minut onnelliseksi. Olen kiitollinen tälle urheilulajille, hän kirjoitti kuvansa yhteyteen.

Voit selata lisää kuvia klikkaamalla kuvan oikeassa reunassa näkyvää nuolta.

Kuortaneen kisoissa on tuttuun tapaan kivikova osallistujalista monessa lajissa. Naisten seipäästä odotetaan erityisen kovaa kisaa, sillä mukana ovat Suomen kärkitrion – Wilma Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson – lisäksi Newman ja uusiseelantilainen Olivia Taggart.

Hallitseva Euroopan mestari Murto saa tehdä töitä voittaakseen, sillä Taggart on hypännyt tällä kaudella ennätyksekseen 471 ja Newman on parhaimmillaan ylittänyt peräti 482 vuonna 2019. Tällä kaudella kanadalainen on ylittänyt 461.

Murto hyppäsi Münchenin EM-kisoissa viime kesänä ennätyksekseen 485. Tämän kauden parhaansa hän teki tiistaina Turussa. Silloin ylittyi korkeus 475.

Kuortaneen kisat käynnistyvät kello 15.30 ja naisten seiväskisa kello 17.55. Yle aloittaa tv-lähetyksensä kisoista kello 17.15.