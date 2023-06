Viivi Lehikoinen kertoo ystävänsä kauhunhetkistä – ukrainalainen Viktorija heräsi kammottavaan todellisuuteen

Viivi Lehikoisen tiimikaverilla on ollut hirveä vuosi.

Aitauoksija Viivi Lehikoinen koki monimutkaisia ja ristiriitaisia tunteita Espanjan Huelvassa kesäkuun alussa. Toisaalta hän juoksi 400 metrin aidoissa uuden SE:n 54,40, joka alitti hänen aiemman Suomen ennätyksensä sekunnin kymmenesosalla.

Toisaalta hän jakoi huoneen tiimikaverinsa, ukrainalaisjuoksija Viktorija Tkatshukin kanssa ja koki yhdessä tämän kanssa järkytyksen.

Tkatshuk, 28, heräsi kisamatkalla kammottavaan tietoon, että hänen kotimaassaan oli räjähtänyt Kahovkan pato. Valloilleen ryöpynneet vesimassat tuhosivat korvaamattoman määrän infrastruktuuria ja luontoa. Ihmiset menettivät kotinsa.

Kauhea tapaus oli vain tuorein naula siihen arkkuun, joka Ukrainan sodasta on muodostunut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Lehikoinen on seurannut tapahtumia toisaalta median, toisaalta Tkatshukin kautta.

– Keskustelemme Viktorijan kanssa paljon Ukrainasta ja siitä, mitä maassa tapahtuu. Hänen tilanteensa on tosi erilainen kuin kenelläkään muulla valmennusryhmässä. Hän on paljon poissa kotoa ja hänen veljensä on rintamalla, Lehikoinen kertoi.

– Se, mitä Viktorija läpikäy, asettaa omat ongelmat aikamoiseen perspektiiviin. Toisella on kotimaa kyseessä ja läheisiä sodan keskellä. Se on raskasta hänelle, mutta myös muille lähellä oleville.

Lehikoinen tarkoittaa perspektiivin muuttumisella sitä, etteivät urheilijan arjen pienet negatiiviset hetket tunnu ukrainalaisten kohtalon rinnalla niin suurilta.

– Viktorija ja läheisensä painivat sen verran isojen ongelmien kanssa, että välillä miettii, että onko isoin ongelma, jos itsellä joku treeni ei kulje tai on pettynyt johonkin omaan suoritukseen.

Viivi Lehikoinen ja Viktorija Tkatshuk juoksivat samoissa alkuerissä viime vuoden MM-kisoissa.

Tkatshuk on myös ratakierroksen aituri, joka kuuluu lajin kärkinaisiin Euroopassa. Ukrainalainen voitti Münchenin EM-kisoissa hopeaa. Tokion olympialaisissa hän oli kuudes.

Hän on kotoisin Länsi-Ukrainasta.

Sekä Lehikoista että Tkatshukia valmentaa sveitsiläinen kultasormi Laurent Meuwly.

Kuvat: Tkatshuk julkaisi otoksia Kiovasta pari kuukautta sitten.

Pohdinnasta huolimatta myös Huelvan SE-juoksu aiheutti Lehikoiselle omanlaistaan päänvaivaa. Hänen kisakautensa ikään kuin sekosi hetkellisesti varhaisesta nappionnistumisesta.

– On ollut hankalaa. Tuntuu, että olen käynyt ylikierroksilla. Seuraaviin kisoihin on ollut vaikeaa latautua. Siihen pitää kuitenkin tottua, sillä vaikka ennen kisaa olisi mikä tahansa fiilis, on mentävä kovaa, hän sanoi.

Turussa Paavo Nurmen kisoissa vieraillut valmentaja Meuwly paljasti, että ylikierroksilla oleminen on Lehikoiselle ongelma. Sveitsiläinen oli jopa sitä mieltä, että Lehikoinen pilasi mahdollisuutensa voittaa EM-mitali Münchenistä viime kesänä, koska hän juoksi välierissä kauan odotetun SE:n ja sotki keskittymisensä.

– Nuorelle ja kokemattomalle urheilijalle huomio oli liikaa. Viivi on kuitenkin muuttunut paljon, koska ei hän tyhmä ole. Hän on nyt aiempaakin ammattimaisempi, Meuwly sanoi.

Lehikoinen sanoi tunnistavansa valmentajansa esiin nostaman ongelman. Lehikoinen on urheilija, joka elää tunteella niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.

– Kun tunnetaso on korkealla, voi odottaa mitä vain. Jos fiilis on huonompi, vaikutus näkyy heti, Lehikoinen kertoi.

Juoksija sanoi työskennelleensä emotionaalisen tasaisuuden kanssa paljon ja kehittyneensä jo viime kaudesta. Huelvan huippujuoksun jälkeen siitä nähtiin esimerkki.

Lehikoisen puhelin täyttyi SE:n jälkeen onnitteluviesteistä. Aituri teki tietoisen ratkaisun olla välittämättä viesteistä. Hän ei kuitenkaan heittänyt puhelintaan Atlantin valtamereen.

– Olen sen verran puhelinriippuvainen, että puhelin pysyy aina mukana, heh. Olen yrittänyt keskittyä läheisiini. Tuntuu, että jos lukisin saamiani viestejä, kiihdyttäisin vain ylikierroksiani, Lehikoinen kommentoi.

– Jossain vaiheessa varmaan katson puhelinta ja vastaan viesteihin.