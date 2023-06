Oliver Helander jysäytti elämänsä kisan – keihäskarjun olemus kiinnitti huomion: ”Nyt vain sormet ristiin”

Oliver Helander löysi Turussa varmuuden, joka siitä on ennen puuttunut.

Paavo Nurmen kisat tiistaina Turussa oli jälleen loistava tapahtuma. Yleisöä oli paikalla valtavasti ja sekä suomalaiset että ulkomaalaiset urheilijat paukuttivat kovia tuloksia.

Turun illassa oli monta suomalaisonnistujaa, mutta Wilma Murron seiväshyppyshow’n ohella eniten säväytti keihäänheittäjä Oliver Helander.

Helander heitti viime vuoden vastaavassa kisassa hurjan 89,83-metrisen kiskaisun. Nyt hän sijoittui kisan kakkoseksi tuloksella 87,32 ja jäi siis viimevuotisesta 2,5 metriä, mutta kisa oli silti Helanderin uran paras.

Helander ensinnäkin heitti kaikki kuusi heittoaan, mikä on ollut lukuisista vammoista kärsineelle raaseporilaiselle harvinaista. Heitoista peräti viisi mitattiin, ja ne kaikki lensivät yli 80 metriä. Kolme viimeistä peräti yli 85 metriä. Ainoa yliastuttukin näytti noin 84-metriseltä.

Oliver Helander ei ole vielä saanut huippuonnistumisia arvokisoissa.

Helander on viimeksi mittauttanut viisi heittoa samassa kisassa vuonna 2014, mikä kertoo oleellisen huippupotentiaalisen miehen viime vuosien repaleisuudesta. Sanoman yleisurheiluasiantuntijan Lauri Hollon mielestä tämä kisa herättää juuri siksi vielä enemmän lupauksia kuin viime kesän lähes ysikymppinen.

– Ehdottomasti. Tämä oli ylivoimaisesti paras sarja Helanderin uralla, Hollo julistaa.

Helander on tunnettu pitkään heittäjänä, joka kiskaisee kerran pari kaudessa todellisen hirmukaaren, mutta muut kisat ovat jonkinasteista taistelua tai jopa räpiköintiä. Tiistain kaltainen varma laatuheittojen sarja on asia, jota Helanderilta on pitkään odotettu ja toivottu.

– Se on juuri sitä. Tämä on se ainoa pohja luoda varmuus siihen, että homma voisi toimia arvokisoissa. Kun siellä sen pitää toimia sekä karsinnassa että finaalissa, Hollo hehkuttaa.

– Nyt vain sormet ristiin, että tämä varmuus säilyisi tulevissakin kilpailuissa. Se on kuitenkin se tapa, jolla MM-kisoissa voi oikeasti tapella mitaleista. Jos sen varmuuden hävittää, voi tulla taas vaikeuksia. Jos hän pystyisi lähes kaikissa kisoissa ennen MM-kisoja heittämään kolmekin ehjää heittoa, kyllä se kummasti itseluottamusta tuo verrattuna siihen, että heittää kerran kesässä 89-metrisen ja muut kilpailut ovat taistelua.

Hollo nostaakin Helanderin juuri tällä hetkellä jopa MM-kisojen mitalisuosikiksi. Vaikka huomauttaakin samalla, ettei yhdestä kisasta voi tehdä tehdä hirmuisen kauaskantoisia johtopäätöksiä.

– Kun Helander seuraavan kuukauden sisällä toistaa tämän pari kertaa, sitten alkaa näyttää todella hyvältä.

– Kyllä voi puhua jopa mitalisuosikista, mutta tietysti pitää katsoa, mitä muut heittelevät. Jakub Vadlejch on älyttömän varma kaveri, joka ei montaa huonoa kisaa ole viime vuosina heittänyt. Moni on tällä hetkellä aikamoisia arvoituksia.

Vadlejch heitti tiistaina Turussa maailman kauden kärkituloksen 89,51.

Jakub Vadlejch voitti Turussa maailman kauden kärkituloksella 89,51.

Hollo on kuuluttanut pitkin alkukautta, että sekä Helander että Murto ovat realistisia mitalikandidaatteja MM-Budapestissä elokuussa, mutta muita suomalaisia ei siihen joukkoon ainakaan tällä hetkellä kuulu.

– Jos yhden kisan perusteella jotain voi päätellä, mitali on Helanderille realistisempi kuin koskaan ennen. Nämä kaksi voivat terveenä ollessaan taistella mitaleista täysin realistisesti. Kummallakaan se ei todennäköisesti edes vaadi mitään itsensä ylittämistä, mikä on usein edellytys arvokisamitalille.

Wilma Murto taistelee mitalista MM-Budapestissa.

Hollon mukaan parasta Helanderin kisassa oli paitsi uran paras ja tasaisin sarja heittoja myös hänen vapautunut olemuksensa kentällä.

– Hän oli kuin lapsi hiekkalaatikolla. Kaikesta paistoi sellainen helpottunut tekemisen ilo. Sen näki, että nyt hän nauttii aivan täysillä, Hollo sanoo.

Näkyvä nauttiminen kielii myös siitä, ettei Helanderin paikkoihin varmaankaan sattunut valtavasti joka heiton jälkeen. Miehen vammahistoria on niin synkkää luettavaa, että tämä on täysin oleellinen asia koko kauden ja Helanderiin kohdistuvien odotuksien kannalta.

– Toivottavasti ei ala sattuakaan kesän aikana. Tausta vammojen kanssa on kuitenkin ihan kauhea. Suurin virhe, jonka nyt voisi tehdä, olisi se, että lähtisi kisaamaan liikaa. En kuitenkaan jaksa uskoa, että he siihen sortuisivat, kun taustalla on päävalmentaja Tero Pitkämäki.

Hollon toive näyttää toteutuvan, sillä Helander ilmoitti Turun kisan jälkeen, ettei aio lähteä lauantaina Kuortaneelle kisaamaan. Vaikka Kuortaneella on heitetty vuosien saatossa tukku hurjia keihästuloksia, asiantuntija pitää ratkaisua järkevänä.

– Eihän keihään kiskominen maksimilla tiistaina ja lauantaina – varsinkaan Helanderin vammahistorialla – kovin järkevää ole. Siinä tulisi kahteen viikkoon kolme kilpailua. Tämä on järkevää toimintaa. Ei lähdetä ahnehtimaan kisoja.

Helander ei vielä osannut sanoa, milloin hän heittää kilpaa seuraavan kerran. Esimerkiksi Lausannen Timanttiliigan kisa 30.6. saattaisi tulla kyseeseen. Oli seuraava kisa missä tahansa, uusi pelkkien kasikymppisten sarja olisi MM-kisojen kannalta huippu-uutinen.

MM-kisat käydään Unkarin Budapestissä 19.–27. elokuuta.