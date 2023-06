Suomen yleisurheilussa muhii hurja paukku: jopa ME-miehen tulokset kalpenevat Antti Sainion, 18, rinnalla – puhuu jo olympiakullasta!

18-vuotias Antti Sainio on jo laittanut ikäluokkansa Suomen ennätyksen uusiksi 400 metrin aidoissa, ja se on hänelle vasta alkua.

Antti Sainio nautti Paavo Nurmen kisoissa juoksemisesta. ”Kyllä se on hienoa, kun mökki on täynnä, saa hyvän fiiliksen.”

Turku

Naisten pika-aidoissa Tampereen Pyrintö on ollut vuosia pinnalla Reetta Hurskeen ja Lotta Haralan voimin. Pinnan alla kytee kuitenkin melkoinen pommi. Seuralla on kolme nuorta lupausta 400 metrin aitoihin: 20-vuotias Jaakko Linnus sekä 18-vuotiaat Jere Haapalainen ja Antti Sainio.

Trio juoksi jo viime vuonna Kalevan kisojen finaalissa, jossa Linnus otti SM-hopeaa.

Aidatulla ratakierroksella kolmikko on päräyttänyt heti kauden alkuun omat ennätyksensä, vaikka tavoitteet ovat vasta loppukesässä nuorten EM-kisoissa.

Sainio tykitti Paavo Nurmen kisojen B-finaalissa voittoon ennätyksellään 51,42. Aika on selvästi kovempi kuin matkan maailmanennätysmiehellä Karsten Warholmilla samanikäisenä. Norjalainen, moninkertainen arvokisa­kultamitalisti päästeli 18-vuotiaana matkan aikaan 52,50.

Jos tarkkoja ollaan, Sainio juoksi jo vuosi sitten kovempaa kuin Warholm 18-vuotiaana. Nykyään Warholmin ME-aika on 45,94.

– En ajattele asiasta mitään, en edes tiennyt tuosta. Warholm on kuitenkin niin kova nyt, ettei itseään voi vielä läheskään verrata häneen. Warholm on maailman paras ikinä tätä matkaa juossut, Sainio kommentoi tilastoknoppia.

Hän ei juuri tilastoista perusta, vaikka on Suomen kaikkien aikojen nopein 400 metrin aituri 17- ja 19-vuotiaiden sarjoissa.

– Siellä on kovempia äijiä varmasti ollut maailmassa paljon tämän ikäisenä kuin minä. Se nähdään sitten muutamien vuosien päästä, mitä vauhti silloin on.

Sainion vaatimustaso itseään kohtaan käy heti selväksi, sillä hän ei ole tyytyväinen edes roimasti parantuneeseen ennätykseensä. Juoksu oli nuoren lupauksen mukaan varovainen ja voimia jäi loppuun aika paljon. Mutta kuinka paljon?

– Te näette sen kyllä vielä.

Antti Sainio (oik.) juoksi viime vuonna aikuisten SM-kisoissan neljänneksi. Tuomas Lehtonen (vas.) vei mestaruuden ja Tampereen Urheilijoiden Lauri Eneh (kesk.) sijoittui viidenneksi.

Pyrinnön toiminnanjohtajan Elisa Hakasen haaveena on, että kolmikko ottaa joskus Kalevan kisojen kolmoisvoiton. Sainion unelmat menevät vielä paljon pidemmälle. Hän haluaa kovalla työllä voittaa joskus olympiakultaa.

– Voin olla ensimmäinen olympiakultamitalisti, jolla on diabetes, hän sanoo ja kertoo eläneensä sairauden kanssa yksivuotiaasta asti. Sainion käsivarressa on side, jonka alta näkyy glukoosiseurantaa helpottava sensori.

Diabetes ei ole urheiluun vaikuttanut enää hetkeen. Sainio kertoo, että hänen täytyy kiinnittää huomiota ravintoonsa. Kisajännitys voi heitellä sokereita.

– Olen tottunut siihen, se ei minua mitenkään estä.

Sainio tietää seiväshypystä yhden diabetesta sairastavan olympiamitalistin. Omasta lajistaan hänellä ei ole tiedossa olympialaisissa mitalia ottanutta diabeetikkoa.

Aiheesta hän on valmis puhumaan avoimesti, sillä Sainio haluaa inspiroida muita.

– On tärkeä juttu, että lapset uskaltavat ryhtyä urheilemaan. Se ainakin auttaa minua, urheilu pitää sokerit tasaisina.

Luottoa olympiaunelmaan luo muun muassa aiemmin mainittu Karsten Warholm.

– Jos Pohjoismaissa pystytään juoksemaan niin lujaa kuin Warholm, miksen minäkin voisi juosta. Minulla on samanikäisiä kavereita, Norjasta Bastian Elnan Aurstad on ollut tosi kova kisakumppani. Hän kyselee välillä, miten täällä sujuu, Sainio selvittää.

Elnan Aurstad voitti viime vuonna alle 18-vuotiaiden EM-kultaa Jerusalemissa. Sainio paransi kisoissa ennätystään alkuerissä ja välierissä, mutta finaalijuoksu jäi väliin alkulämmittelyssä tulleen vamman takia.

Tällä kaudella Sainio haluaa menestyä alle 20-vuotiaiden kisoissa, vaikka siellä suuri osa urheilijoista on häntä vuotta vanhempia. Pyrintöläinen painottaa, ettei ikä määritä menestystä.

– Aina ensimmäisenä tavoite on finaali ja vaikka sinne lähtisi huonoimmalla ajalla, voi tapahtua ihan mitä vain. Kuka tahansa voi voittaa.

Jere Haapalainen (numero 3) ja Jaakko Linnus (numero 6) täydentävät Pyrinnön laadukkaan aiturikolmikon. Kuva viime vuoden Kalevan kisoista.

Pyrinnöllä on kaiken kaikkiaan todella lahjakkaita poikia vuosina 2004 ja 2005 syntyneissä. Aitureiden tasaisen kova trio ja heidän ikäisekseen kovat ajat ihmetyttävät Hakastakin.

Sainio allekirjoittaa tilanteen poikkeuksellisuuden.

– Onhan se hienoa, että on monta hyvää juoksijaa. Harvoin on tällä tavalla yhdessä seurassa kolme jätkää, jotka ovat Suomen parhaimmistoa aidoissa.

Nuorille miehille tilanne on ihanteellinen. He saavat toisistaan kirittäjiä harjoituksissa ja maajoukkueleireille pääsee tutulla porukalla.

Linnus ja Haapalainen ovat molemmat Juha Lehdon valmennettavia.

– Vaikka itse juoksen ihan hyvin, täytyy oikeastaan koko ajan pystyä itsekin parantamaan aikaansa. Mitään ei saa ilmaiseksi, sanoo alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin tulosrajan rikkonut Linnus.

Mikä sitten on kolmikon kovien tulosten salaisuus?

– Harjoittelemme kovaa, se on varmaan yksi oikea vastaus. Treeni tuo kehitystä ja se on ihan hyvin onnistunut, Linnus vastaa.

Sainio miettii vastaustaan tarkemmin.

– Tähän on vaikeaa vastata, koska siihen on monta tekijää. Kyllä minä sanon, että itselläni ainakin luottamus itseeni ja tuosta yläkerrasta saa kanssa apua, hän sanoo taivaalle katsahtaen.

Sekä Lehto että Sainiota valmentava Maarit Palmroos ovat ammatiltaan opettajia. Kumpikaan ei valmenna päätoimisesti.

1980- ja 1990-luvuilla SM-mitaleita osana pikaviestijoukkueita napsinut Palmroos on myös Sainion äiti. Kaksikkoa auttaa 400 metrin aitojen nelinkertainen Suomen mestari Petra Stenman.

Sainio kertoo, että kaikki on sujunut Palmroosin kanssa hyvin, vaikka myöntää, että välillä hermot ovat olleet harjoituksissa kireänä.

– Äitini on valmentanut veljeäni ja hän tietää tosi paljon. Ei hänellä mitään koulutusta ole, mutta hänellä on niin iso kokemus, koska hän on itse juossut. En voi sanoa, että äitiäni parempaa valmentajaa on, Sainio jakaa tunnustusta.