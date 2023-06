Topi Raitanen oli huonovointinen heikon kilpailunsa jälkeen.

Estejuoksija Topi Raitasella oli lentää oksennus Paavo Nurmen stadionin uumenissa Turussa tiistai-iltana. Hän joutui hetkeä ennen tv-haastattelua säntäämään pusikkoon yökkäilemään.

Oksennusta ei kuitenkaan tullut ja Euroopan mestari tokeni nopeasti.

– Sanotaan näin, että kunhan nyt tuli juostua maaliin. ”Pitkää sylkeä” tulee alkukaudesta, mutta loppukaudesta ei, Raitanen kommentoi.

Raitanen jäi 3 000 metrin estekisassa sijalle 11 ajalla 8.43, joka on kymmenien sekuntien päässä hänen ennätyksestään 8.16,57.

– Teki mieli keskeyttää koko ajan, mutta tiesin, etten jaksaisi valmentajani Janne Ukonmaanahon kommenttien määrää. Olisin joutunut kävelemään kotiin, Raitanen sanoi.

Hän ja Ukonmaanaho eivät kuitenkaan vaikuttaneet huolestuneilta. Kyseessä oli 10 päivään jo kolmas kova kisa. Hallikaudelta pohjalla ei puolestaan ollut lainkaan kisoja, joten eväät oli syöty.

– Tiesimme, että tulee vaikeaa, mutta en uskonut, että siitä tulisi noin vaikeaa! Ei jumankauta. Kun ei reidestä löydy paukkua, se on tuollaista ja juoksuja, Raitanen sanoi.

Hän ja Ukonmaanaho tietävät, että kevään harjoituksissa on tehty tunteja sisään. Siksi kaksikko vaikutti niin tyyneltä.

– Harva kausistani on lähtenyt paremmin liikkeelle. Tämä on itse asiassa paras kauden alku, vaikka tuntuu, että on lähtenyt huonosti. Kai omat ja median odotukset ovat kasvaneet, Raitanen sanoi.

– Näin huonoa kisaa ei ole tosin hetkeen sattunut. Ikävää juosta kotimaan parhaassa kisassa näin huonosti.

Estekisan voitti Etiopian Abraham Seme ajalla 8.17,44.

Juttuun lisätty klo 21.27 tieto siitä, että Raitanen oli sijalla 11.