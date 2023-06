Kun muut kumartuivat, puolalainen Marcin Szczepanski toimi.

Paavo Nurmen kisat ovat alkaneet Turun helteisessä kelissä kahdella lajilla, naisten moukarilla ja miesten seipäällä.

Jo ennen seiväskisan alkua nähtiin vaaratilanne, kun Hollannin Menno Vloonin seiväs kimposi harjoitushypyissä vaarallisen näköisesti katsomoon.

Seiväs ei kuitenkaan ehtinyt osua keneenkään, sillä sen nappasi suoraan ilmasta moninkertaisen MM-mitalistin Puolan Piotr Lisekin valmentaja Marcin Szczepanski.

– Seiväs osui jotenkin oudosti maahan ja kimposi ilmaan. Kaikki kumartuivat alas, ja minä yritin napata sen, jotta se ei osuisi keneenkään, Szczepanski kertoo.

Erityiseksi kopin teki se, että hän nappasi viiden metrin mittaisen seipään yhdellä kädellä.

Szczepanski kannustaa suojattiaan, Lontoon MM-hopeamitalistia Piotr Lisekia.

Szczepanski kertoo, että seipäitä lentelee väärään suuntaan aina silloin tällöin.

– Kyseessä ei ole kovin harvinainen juttu, hän sanoo.

Puolalaisvalmentaja kertoo olevansa ensimmäistä kertaa Turussa.

– Tämä on hieno paikka, ja sää on upea. Kuulin, että näin ei ole aina ollut. Rata on nopea.

Suomalaisista seiväshyppääjistä Szczepanski mainitsee Wilma Murron.

– Hän oli lahjakas jo nuorena, ja nyt hän on Euroopan mestari. Se on hienoa.