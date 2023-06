Suomen yleisurheilussa tapahtuu kummia – ”Poikkeuksellista”

Alkukesä on ollut kovaa suomalaista yleisurheilutykitystä.

Kesäkuu ei ole ehtinyt vielä puoleenkaan, mutta yleisurheilukentillä on nähty jo aikamoista tähtiloistoa.

Tiistaina Viivi Lehikoinen juoksi 400 metrin aidoissa SE:n 54,40, keskiviikkona Reetta Hurske teki 100 metrin aitojen SE:n 12,70 ja sunnuntaina Samuli Samuelsson sivusi omissa nimissään olevaa SE:tä (10,16) miesten 100 metrillä Espoossa.

Lue lisää: Samuli Samuelssonin upea Suomen ennätys pyyhittiin historiankirjoista – tästä on kyse

Toukokuun puolella Camilla Richardsson juoksi Lontoossa naisten 10 000 metrin SE:n 31.12,78.

Lisäksi Saga Vanninen otteli seitsenottelussa alle 22-vuotiaiden SE:n 6 391 pistettä. Tulos jää vain 13 pistettä Satu Ruotsalaisen lähes 32 vuotta vanhasta aikuisten Suomen ennätyksestä.

Samoin Silja Kosonen on kaunistellut moukarinheitossa alle 22-vuotiaiden SE-lukemia tulokseen 73,50. Matkaa Krista Tervon aikuisten SE:hen jäi 90 senttiä.

Yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo sanoo, että kyseessä on selvä muutos aikaisempiin vuosiin.

– On kohtuullisen poikkeuksellista, mitä yleisurheilukentillä on tapahtunut 11. kesäkuuta mennessä. Ei vielä viisi vuotta sitten kautta aloitettu tällaisin tuloksin. Eikä monena vuonna vielä juhannuksenakaan ollut nähty huipputuloksia, Hollo sanoo.

Reetta Hurske (kesk.) tuuletti juostuaan 100 metrin aitajuoksun uuden Suomen ennätyksen 12,70 viime keskiviikkona Jyväskylässä.

Takavuosina Suomessa vannottiin yhden tai kahden kuntohuipun nimeen. Hollo on iloissaan, että tästä vanhakantaisesta ajattelumallista ollaan pääsemässä eroon.

– Se on ikiaikainen suomalainen harhainen uskomus. Kansainvälinen trendi on se, että maailman huiput ovat toukokuusta syyskuuhun todella kovassa kunnossa. Suomessakin on vihdoin ymmärretty, että pitää olla hyvässä kunnossa läpi kesän. Se on äärimmäisen ilahduttavaa, Hollo miettii.

– Jos harjoitellaan vain yhden kuntopiikin vuoksi, niin mikä on koko treenaamisen pointti? Jos se ei osukaan kohdalleen, niin se oli sitten siinä. Jos on vahvassa kunnossa läpi kesän, niin sitä niin sanottua kuntohuippua voi sitten hakea pienillä viilauksilla ja harjoittelun kevennyksillä, Hollo lisää.

Viivi Lehikoinen kohenteli pitkän aitamatkan SE:tä tiistaina Espanjassa.

Hän jatkaa, että suomalaisenkin yleisurheilijan kroppa kyllä kestää olla huippukunnossa neljä kuukautta vuodessa.

– Onhan siinä kahdeksan muuta kuukautta aikaa harjoitella.

Hollo sanoo, että lisää kovaa yleisurheilutykitystä sopii odottaa. Alkukausi peilaa Hollon mukaan hyvin, mitä on vielä tulossa.

– Kukaan näistä SE:n tehneistä urheilijoista ei ole satsannut alkukauteen. Kaikkien päätavoite on olla parhaassa kunnossa Budapestin MM-kisoissa. Olen tosi yllättynyt, jos nämä tulokset jäävät heidän kauden parhaikseen, Hollo pohtii.

Ketkä muut urheilijat voivat yltää SE-lukemiin tänä kesänä?

– Ainakin Wilma Murto. Wilmalla on vähän erilainen prosessi menossa. Alkukausi ei ole ollut kaksinen, mutta ei hän vuosi sittenkään hypännyt tähän aikaan kesästä yhtään korkeammalta. 490 ylittyy tänä kesänä, Hollo uskoo.

– Myös Eveliina Määttäsen alkukausi on ollut niin hyvä, että en pitäisi mahdottomana, etteikö hän voisi juosta SE:tä 800 metrillä (1.59,41). Ja naisten moukarissa pitää tulla uusi SE. Samoin Vanninen voi sysätä Ruotsalaisen tuloksen syrjään, joskin otteluissa on paljon vähemmän mahdollisuuksia kuin muissa lajeissa, Hollo sanoo.

Saga Vanninen teki Suomen kaikkien aikojen toiseksi parhaan seitsenottelutuoksen Götzisissä.

Eniten puhetta julkisuudessa on ollut yli 50 vuotta voimassa olleesta miesten 1 500 metrin Suomen ennätyksestä. Muun muassa 20-vuotias Santtu Heikkinen sanoi Tamperelainen-lehdelle, että ”en tiedä, miksi sitä ei ole vielä rikottu, koska se ei ole niin kova tulos kuin vaikkapa 800 metrin SE 1.44,10”.

– Koville puheille on kyllä katetta. Pitäisi hakeutua koviin eurooppalaisiin kisoihin. Euroopassa on 3.33–3.38:n väliin juoksevia kuin pipoa, eli sinne vaan rohkeasti mukaan jonojuoksuihin, Hollo patistaa.

Hollon mukaan alkukausi on luontaista jatkoa jo pari vuotta noususuunnassa olevalle suomalaiselle yleisurheilulle.

– Ei voida puhua, että kyse olisi vain yhdestä kaudesta. Buumi on jatkumassa – ja vielä vähän laajemmalla rintamalla. Nyt näyttää ihan hyvältä!

Jos terveyshuolia tai loukkaantumisia ei tule, Suomi saa ihan pätevän joukkueen MM-Budapestiin. Hollo tosin huomauttaa, että maailmalla taso on niin kivikova, että yksikin mitali olisi todella kova suoritus.

Nappaako Wilma Murto Euroopan mestaruuden jatkeeksi MM-mitalin Budapestista?

– Jos kyse olisi EM-kisoista, tilanne olisi ihan eri. Globaaleissa kisoissa aika harvalla on kuitenkaan potentiaalia MM-mitaliin, Hollo sanoo.

Hän nostaa esiin kaksi nimeä: Murron ja keihäänheittäjä Oliver Helanderin.

Miksi Helander, jonka kauden paras on vain 80,50?

– Hänen potentiaalinsa on ihan huikea.

– Ensin pitäisi kuitenkin saada perustaso 86–87 metriin. Että heittäminen olisi niin varmaa, että 85 metriä menisi, vaikka yöllä herätettäisiin. Helanderin koko ura on ollut sellainen, että on tullut vain pari pitkää heittoa kesässä. Silloin se on sellaista toivotaan toivotaan -arpapeliä, osuuko se onnistunut heitto karsintaan ja finaaliin, Hollo sanoo.